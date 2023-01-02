الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

بن غفير
بن غفير
سبورت سبورت

غزة-الرسالة نت

أكدت حركة "حماس" أن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

ودعت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس.

 وطالبت الحركة أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم بنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيتها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274962

كلمات مفتاحية

حماس الأقصى بن غفير

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.