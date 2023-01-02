إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على جنازة شمال الخليل

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على جنازة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، "إن جنود الاحتلال منعوا المشيعين من المرور عبر مدخل البلدة الرئيسي وأغلقوا البوابة الحديدية المقامة عليه، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق".

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على أهالي البلدة، كما تحاول منع الجنازات من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسي.