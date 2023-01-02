دان مركز حماية لحقوق الإنسان اعدام قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم، اثنين خارج إطار القانون من مواطني بلدة كفر دان واليامون بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن الشهيد: محمد سامر حوشية (22 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر، والشهيد: فؤاد محمد عابد (25 عاماً) استشهد بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان "الإسرائيلي" على كفر دان بمحافظة جنين، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة.

وقال المركز في بيانه إن مقتل هؤلاء المواطنين على يد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمثل إعدام خارج نطاق القانون، منوهاً أن هذا الفعل هو جريمة تعاقب عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى سلسلة الجرائم والإجراءات التعسفية والعنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المركز المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري والتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة قادة الجيش الإسرائيلي على هذه الجريمة، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

