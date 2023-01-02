تعرف على عملة لدو LDO/USD الرقمية الصاعدة كالصاروخ.. تندفع العملة الرقمية بصورة رهيبة، حيث توشك ان تصبح من العملات المليارية.

وسجلت العملة ارتفاعًا كبيرًا في ثاني جلسات العام الجديد، حيث استطاعت (عملة لدو LDO/USD)، خطف الأضواء من جميع العملات الرقمية الأخرى.

عملة لدو LDO/USD

ومع بداية العالمة الجديد وتداولاته 2023، حيث يتخوف الكثيرين من المختصين من أن يكون العام جديد حاملًا انتكاسات جديدة لعملة البتكوين.

سجلت عملة اللدو LDO/USD، ارتفاعًا كبيرًا، حيث اعتلت صدارة ارتفاعات أكبر مئة عملة رقمية اليوم الاثنين.

وخلال اليوم الاثنين، تواصلت عمليات ارتفاع عملة "لدو LDO"، حيث ارتفعت أكثر من 20% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1.2الدولار، مقابل أقل من 1 دولار خلال تعاملات أمس الأحد.

قيمة عملة لدو LDO/USD

ارتفعت عملة لدو في غضون أقل من 48 ساعة من مستويات 0.9 دولار إلى مستويات 1.2 دولار بزيادة تتجاوز الـ 33% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.

وعلى الرغم من عمليات التفريغ، التي فاجئ بها أحد المستثمرين الكبار، وهو مؤسس عملة آفي، حيث فرغ محفظته من رمز (لدو)، بالكامل خلال الـ 12 شهر، بمبلغ إجمالي 2.4 مليون دولار.

وأعلن حينها عن حصول مؤسس شركة آفي على 2 مليون توكن لدو، كمستثمر في شهر 12 من العام 2020.

حيث احتفظ بهذه العملة لمدة عام، ثم بدأ ببيعها في نهاية العالم 2021.

وبدأ المستثمرين بتوجه نحو عملة اللدو الصاعدة، حيث تعد من أهم العملات الرقمية الحالية.

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