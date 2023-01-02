الإفراج عن الشيخ صبري بعد تحقيق 5 ساعات

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الاثنين، عن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، من غرف " ٤ " في المسكوبية غربي القدس المحتلة، بعد تحقيق استمر خمس ساعات.

وقال المحامي حمزة قطينة في تصريحات صحفية "إن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة وسلمته استدعاء للتحقيق بالمسكوبية.

واضاف أن المخابرات وجهت تهم ضد الشيخ عكرمة خلال التحقيق بأنه يؤيد العمليات الاستشهادية، كونه زار بعض بيوت الشهداء، و"التحريض على العنف".

وأوضح أن الشيخ صبري نفى التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنها تهم باطلة والتزامه بالقانون العام.