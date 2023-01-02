الأوقاف: وفد فلسطيني يتجه للسعودية لتوقيع بروتوكول الحج

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن وفد فلسطيني سيتجه للمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل، لتوقيع بروتوكول الحج وتفاصيل حصة حجاج فلسطين.

وقال عادل الصوالحة، مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أن الوفد سيخرج في التاسع من الشهر الجاري، وبعدها سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل موسم الحج المقبل".

وأوضح الصوالحة في حديث لـ "الرسالة نت" أنه بناء على اتفاق الوفد مع لجنة الحج السعودية، سيعلن عن الشروط والمعايير وفتح باب التسجيل.

ولفت إلى أن جدولة الحجاج في جميع محافظات قطاع غزة انتهت العام الماضي، "باستثناء من هم فوق 65 عاما وعددهم 550 شخصا سيكون لهم الأولوية في القرعة المقبلة".

وبيّن أن الأعداد المتبقية من المسجلين، سيخوضون القرعة حسب نسبة كل محافظة والتي تعتمد على التعداد السكاني لكل منطقة.

ونوّه الصوالحة إلى أنه سيكون هناك دفعة مالية للمسجلين تقررها لجنة الحج للدخول بالقرعة العلنية.

وذكر أن المملكة السعودية سمحت العام الماضي، بـ 45% من النسبة المخصصة لسكان قطاع غزة، مقارنة بما قبل الجائحة، داعيا إلى رفعها هذا العام وسيتم التباحث في ذلك ما بين الوفد الموقع للبروتوكول والسلطات السعودية الأسبوع المقبل".