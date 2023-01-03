الشؤون الاجتماعية.. آخر المستجدات وموعد مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2023 ، تعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل لآلاف العائلات الفلسطينية ، وخاصة في قطاع غزة.

الشؤون الاجتماعية

كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطيني شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأعلن عثمان في تصريحات لوكالة الرأي، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله.

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وأضاف في بيانه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

آخر المستجدات الشؤون الاجتماعية

عرض وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 ، تأمين صرف منح الشؤون الاجتماعية في أسرع وقت ممكن ، رغم الأزمة المالية.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لضمان صرف البدلات للأسر المحتاجة رغم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة والمتوقع وصولها قريبا.

وناشد حينها المواقع الإخبارية بشكل عام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، بالتحقيق في دقة النشر واحتضان الأخبار من مصادرها الرسمية.