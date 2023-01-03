رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل 2023 الشؤون المدنية ، في جميع الأوقات يعد هذا الموضوع نوعًا ما في طليعة البحث، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل عن روابط لفحص دور المتقدمين وآلية جديدة تتبعها في تصاريح العمل.

أوضحت وزارة العمل الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الأراضي المحتلة، حيث اتخذ الاحتلال منذ نهاية أكتوبر الماضي إجراءات جديدة تتعلق بالموافقة على التصاريح بالوسائل الإلكترونية.

رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل

ويمكنكم الدخول عبر ( الرابط التالي )، من أجل فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح.

تم إطلاق رابط تسجيل تصاريح العمل الجديدة 2021 لتنظيم عملية التسجيل لتصاريح العمل 2022.

رابط فحص تصاريح عمال إسرائيل الدفعة الجديدة

وكذلك يمكنكم الدخول عبر ( الرابط التالي ) ، من أجل فحص حالة تصاريح العمل 2023 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح.

تصاريح العمال

وأوضحت الدائرة أن الإجراءات الجديدة تتمثل في القضايا المدنية باستلام أسماء حاملي تصاريح العمل إلكترونياً ومن ثم استلامها في دائرة العمل خلال أيام.

وشددت على أن التصاريح التي تتلقاها ويتم إخطارها وإخطار أصحابها، واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وذكّرت جميع المواطنين الذين يواجهون أي مشكلة على وجه الخصوص بالتوجه إلى إدارة العمل في محافظتهم لمعالجتها.

أكدت وزارة العمل أن تصاريح العمل سارية المفعول في الأراضي المحتلة حتى الآن ولا تتجاوز 15500 تصريح.

ألية اصدار تصاريح العمال الجديدة

ونوهت الوزارة في بيان لها، إلى أن الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.

وأشارت وزارة العمل إلى أنها استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، مما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية.