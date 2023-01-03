ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في فخ الهزيمة أمام أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

فيما فاز المصري البورسعيدي، على نظيره الداخلية، بهدف دون رد، في منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان وفوز المصري على الداخلية..

1 - الزمالك 24 نقطة

2 - الأهلي 24 نقطة

3 - فيوتشر 22 نقطة

4 - بيراميدز 20 نقطة

5 - غزل المحلة 18 نقطة

6 - الاتحاد السكندري 18 نقطة

7 - أسوان - 15 نقطة

8 - المصري البورسعيدي 14 نقطة

9 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

10 - المقاولون العرب - 12 نقطة

11 - طلائع الجيش - 12 نقطة

12 - البنك الأهلي 9 نقاط

13 - سموحة - 9 نقاط

14 - فاركو - 8 نقاط

15 - الداخلية - 8 نقاط

16 - إنبي 7 نقاط

17 - حرس الحدود - 7 نقاط

18 - الإسماعيلي 6 نقاط