اشتباكات مسلحة واستهداف لقوات الاحتلال في جنين ونابلس وطوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها مدينة جنين، بوابل كثيف من الرصاص.

وأعلنت كتائب القسام في جنين أن "مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال في مدينة جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص المبارك".

وقالت سرايا القدس "كتيبة جنين" إن "مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال في شارع الناصرة وحي المصاروة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مدينة جنين، تبعتها تعزيزات عسكرية، واعتقلت الأسير المحرر بسام عبدالله سعيد أبو عبيد ونجله تقي، وذلك للضغط على نجله "عبد" لتسليم نفسه.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها طوباس، واستهدفوها بالرصاص خلال انسحابها.

وفي نابلس، استهدف المقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية كفر قليل ومنطقة الضاحية بنابلس.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بنابلس.

وتواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية مع بداية العام الجديد، وسجلت 28 عملاً مقاوماً خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بينها 8 عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، تفجير 5 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءين للمستوطنين، إلى جانب تحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين.

حرية نيوز