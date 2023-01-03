المئات يشيعون جثمان الشهيد آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم

شيعت جماهير فلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيد الفتى آدم عياد (15 عاماً)، في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.

وكان الشهيد عياد قد ارتقى جراء إصابته برصاص قناصة (إسرائيلية) في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت فجراً في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الحسين في بيت لحم حتى منزل عائلة الشهيد في مخيم الدهيشة لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في خيمة على مدخل المخيم، ثم ووري الثرى في مقبرة "أرطاس" على حدود المدينة.

والطفل آدم عياد الابن الوحيد لعائلته وباستشهاده يرتفع عدد شهداء العام 2023 إلى ثلاثة بعد ارتقاء اثنين فجر أمس في كفر دان غرب جنين.

بدورها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط: الشهيد البطل: آدم عصام عياد (16 عامًا) من مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وقالت إنّ شعبنا الصَّامد وأمام استمرار جرائم الاحتلال من قتل وهدم وتشريد، سيواصل المقاومة دفاعاً عن أرضه ومقدساته وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، واسترداد حقوقه كاملة ونيل الحرية والاستقلال.

ودعت جماهير شعبنا إلى مواصلة رباطهم وصمودهم وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني، وقطع الطرق أمام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة، مضيفة: "فهذا العدو المجرم وحكومته الفاشية العنصرية لا تردعها إلّا المقاومة الشاملة".