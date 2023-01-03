تعرف على فوائد وأضرار القلاية الهوائية قبل شراءها، اشتهرت المقلاة الهوائية في الآونة الأخيرة بمعظم البيوت، لسرعتها في قلي العديد من أنواع الأغذية والخضراوات، وللتقليل من كملة الزيوت المستخدمة في الأكل.

وتختلف تصاميم المقلاة الهوائية بأحجام كثيرة وأشكال لتناسب أذواق واستخدامات الأفراد، ويحتوي تجويف المقلاة على سلة غالبًا ما تكون صغيرة الحجم، يمكن وضع الطعام المراد طبخه فيها.

المقلاة الهوائية

يتساءل العديد من مستخدمي المقلاة الهوائية هل هي صحية ام لا؟، أجابت اخصائية التغذية "ريانون لامبرت" أن من بين الأمور الرائعة في المقلاة الهوائية هي أنها تستخدم كمية أقل بكثير من الزيت مقارنة بالقلي العميق أو الفرن العادي".

على الرغم من أنها لن تمنح الأشخاص نفس مذاق القلي في الزيت والقرمشة المطلوبة، ولكنها تعتبر الأفضل للحد من استخدام الزيوت لأنها تُعتبر ضارة على الجسم.

وأضافت أن هذا لا يعني كل الزيوت سيئة، فمثلاً زيت الزيتون، مصدر ممتاز للدهون الصحية غير المشبعة ومكون حيوي في النظام الغذائي.

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وبينت أن الإرشادات الغذائية للأميركيين توصي بالحد من استهلاك الزيت إلى حوالي 27 غراما في اليوم.

أوضحت لامبرت أنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة، تعد المقالي الهوائية بديلاً رائعاً نظراً لأنها أكثر اقتصاداً وفعالية مقارنة مع الفرن التقليدي".

سلبيات المقلاة الهوائية

من سلبيات المقلاة الهوائية أنها غالباً ما تكون أصغر من الأفران العادية، ولا يمكن طهي عدة أطباق مرة واحدة نتيجة لذلك، قد لا تكون الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة.

ونوهت الأخصائية يجب أن نتذكر ليست كل الأطعمة المقلية في الهواء صحية، فمثلاً رقائق البطاطس وقطع الدجاج مثلا، لن تصبح صحية فقط لأنك وضعتها في مقلاة هوائية.

الحصول على طعام بمذاق مختلف عن المعتاد، مع أن الطعام قد يكون مقرمشاً، إلا أن مذاقه وقوامه قد يكون مختلفاً بعض الشيء.

إيجابيات المقلاة الهوائية

للحصول على إيجابيات المقلاة الهوائية تجنب تكديس الخضروات، ووضع كمية معتدلة من الطعام فيها، لإنضاج الطعام بطريقة متجانسة.

وإضافة بعض الخضراوات التي قد تقلل تكون المواد الضارة في الأغذية أثناء طبخها في المقلاة الهوائية، مثل: الثوم المعمر، والبقدونس.

وتجنب وضع سوائل أو أغذية غنية بالصلصات في المقلاة، لكي لا تحصل على طعام بقوام متدني الجودة.

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