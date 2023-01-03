وصف العضو العربي السابق في الكنيست (الإسرائيلي) مطانس شحادة، اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بـ"العمل الجبان والاستفزازي الرخيص".

وقال شحادة لـ"الرسالة نت": "هذه محاولات بائسة للمسّ بمكانة المسجد الأقصى، وهي مؤشر على سلوكه للمرحلة القادمة تجاه الأقصى".

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات فرض وقائع جديدة، من شأنهاّ أن تكون خطوة أولى للتصعيد تجاه المسجد الأقصى ضمن خطوات تعدها حكومة نتنياهو.

وذكر شحادة أن الموقف الفلسطيني الرسمي لم يكن على مستوى الحدث، وهذا من شأنه أن يشجع نتنياهو وحكومته بمزيد من الانتهاكات تجاه الأقصى.

وأكدّ أن نتنياهو لم يحاول منع بن غافير أو لم يستطع فعل ذلك، وهو شريك له طالما اقتحم الأخير الأقصى.