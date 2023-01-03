القنوات الناقلة لحفل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك مع نادي النصر السعودي، بعد انتهاء عملية التعاقد والانضمام الرسمي للاعب البرتغالي والنجم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، أعلن النادي أنه سينظم حفل استقبال للدون في الرياض.

يبحث الكثيرون من محبي كريستيانو رونالدو في السعودية والعالم العربي والغربي عن القناة التي تبث حفل تقديم رونالدو في حديقة مرسول بالرياض.

وكان رونالدو قد وقع عقدا مع نادي النصر السعودي ، لمدة موسمين حتى عام 2025 ، بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد ، ومن المتوقع أن يخضع خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص طبي لتقديمه في موعد أقصاه. حفل كبير على ملعب مرسول بارك.

#عاجل|

لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023

القنوات الناقلة لحفل تقديم رونالدو في مرسول بارك

مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية أعلنت أنها ستنقل حفل تقديم كريستيانو رونالدو كلاعبٍ فريق النصر السعودي ، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت غرينيتش.

تردد قناة SSC الرياضية الجديدة 2023 على نايل سات

ونشر نادي النصر السعودي ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، تفاصيل حفل تقديم رونالدو كلاعب في النادي ، موضحا أن سعر تذكرة حفل رونالدو هو 15 ريال سعودي.

تعرف على سعر تذكرة حضور حفل استقبال رونالدو في السعودية

وأرفق نادي النصر السعودي، رابط حجز تذاكر تقديم رونالدو في مرسول بارك عبر الرابط التالي: إضغط هنا

الحـدث المنتظـر 🌏

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩



غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩

السابعة مسـاءً 🔥

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

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