مقداد القواسمي: بن غفير يقتحم الأقصى صباحاً والسلطة تداهم منازلنا ليلاً

ندد الأسير المحرر مقداد القواسمي باعتداء أجهزة السلطة على منازل عائلته في منطقة الحرس بمدينة الخليل، بعد اعتصام مطالب بالإفراج عن المعتقل السياسي سعيد القواسمي.

وقال القواسمي إن السلطة تحاول كل يوم أن توصل رسالة للمحتل بأنها قادرة على قمع أي صوت ضد المحتل في الضفة الغربية.

وأضاف:" ليس هكذا تكافئ عائلة القواسمي، عائلة الشهداء والأسرى والجرحى والمجاهدين".

وأشار القواسمي إلى أن أجهزة السلطة ترد على اقتحام الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" للمسجد الأقصى صباح اليوم، بالاعتداء على منازلهم ومداهمتها ليلاً.

وأوضح أن عناصر أجهزة السلطة أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه منازل العائلة، واعتقلوا اثنين من أبنائها أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

*خدمة لبن غفير*

من جهته قال صهيب زاهدة ناشط سياسي في الخليل، إن سلوك السلطة لا يخدم إلا سياسة "بن غفير" الذي يسعى لطرد وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن أجهزة السلطة تمر بحالة من التخبط العميق، ولا يوجد أي تفسير لما ترتكبنه بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأوضح زاهدة أن السلطة تقوم السلطة تهاجم البيوت وتروع الأطفال، بدلاً من التصدي ل"بن غفير " الذي أعلن حربه على كل ما هو فلسطيني.

وأشار إلى أن من يعطي هذه الأوامر يخدم "بن غفير" ويعمل معه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم، اعتصام عائلة القواسمي في منطقة الحرس بالخليل، والذي نظم رفضاً لاعتقال جهاز المخابرات نجلها الأسير المحرر سعيد القواسمي، الذي أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وشددت العائلة على أنها لن تسكت على اعتقال أبنائها وهذه التصرفات المشينة، داعية إلى وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم نجلهم المحرر سعيد القواسمي.