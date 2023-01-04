سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يناير في مصر .. سعر الذهب ، سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء 4-1-2022، في البنك الأهلي المصري، 24.68 جنيهًا للشراء و24.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر

حيث سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 24.68 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 24.73 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 24.72 جنيهًا للشراء، 24.79 جنيهًا للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 24.76 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 24.79 جنيهًا، وسجل في بنك قناة السويس سعر 24.69 جنيهًا للشراء، و24.79 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 24.74 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.79 جنيهًا، وسجل في البنك المصري الخليجي سعر 24.74 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 24.79 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال بدابة تعاملات اليوم الأربعاء 4 -1-2023 ارتفاعا طفيفا حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1660 جنيها بارتفاع مقداره 10 جنيهات بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1660 جنيهًا ارتفاع مقداره 10 جنيهات في حين ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 12 جنيها مسجلا 1897 جنيهًا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1423 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قيمته 10 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب ارتفاعا قيمته 80 جنيها حيث وصل سعره 13280 جنيهًا بينما انخفض سعر الأونصة عالميًا لتسجل 1820 دولارًا بانخفاض مقداره 3 دولار.