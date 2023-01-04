كين بلوك ken Block ؟

توفي كين بلوك ، سائق رالي ، عن عمر يناهز 55 عامًا بعد حادث زورق جليد. كان كين بلوك متزلجًا على الألواح ، ومتزلجًا على الجليد ، ومؤسسًا مشاركًا لشركة Hoonigan Industries و DC Shoes ، ونجمًا في سلسلة Gymkhana.

من هو كين بلوك ken Block ؟

أعلن موقع Hoonigan's Instagram في بيان رسمي وفاة كين بلوك ، سائق رالي ، عن عمر يناهز 55 عامًا.

قال مكتب عمدة مقاطعة واساتش في ولاية يوتا إن بلوك كان يستقل عربة ثلجية حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الاثنين عندما واجه منحدرًا حادًا وانقلبت عربة الثلج فجأة وسقطت عليه مباشرة.

معلومات عن كين بلوك

وقال مكتب العمدة في بيان: "كان السيد بلوك يركب مع مجموعة ولكنه كان بمفرده عندما وقع الحادث" ، مضيفًا: "نشعر بالحزن عندما علمنا بخسارة كين وأن أفكارنا تتجه بعمق إلى عائلته وأصدقائه. هذه أخبار عاجلة ، ولا تتوفر تفاصيل أخرى في الوقت الحالي ".

حيث أصدر فريق Block، Hoonigan، بيانًا قال فيه: "كان كين صاحب رؤية ورائدًا وأيقونة. والأهم من ذلك، أنه أب وزوج، سنفتقده بشكل لا يصدق. يرجى احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت وهم يحزنون".

كين بلوك

كان كين بلوك أحد أشهر سائقي سيارات الرالي في العالم، حيث كان يتنافس على أعلى المستويات منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتوج باللقب على المنصة عدة مرات.

حيث شارك في أنشطة أخرى أيضًا، مثل موتوكروس والتزلج على الجليد والتزلج على الألواح.

يذكر إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح أيضًا نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حشد ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.