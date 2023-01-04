من هو إحسان عبد القدوس الذي يحتفل به "غوغل"، تصدرت محركات البحث "غوغل" ذكرى مولد الكاتب إحسان عبد القدوس، الذي يصادف الأول من يناير من كل عام.

حيث احتفل "غوغل" اليوم الأربعاء، بذكرى مولد الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس، الذي يصادف الأول من يناير من كل عام.

إحسان عبد القدوس

يعد إحسان عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية، درس في مدارس القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 1942.

وولد الكاتب والروائي الكبير في 1 يناير عام 1919 في مدينة القاهرة.

و يمثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، و نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية.

وعمل في المجلة التي أسستها والدته "مجلة روز اليوسف" في مجال التحرير وكان عمره 26 عاماً، وتولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

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وكتب عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وقدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية.

بالإضافة إلى 9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

وكان له دور بارز في صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام ولكن بالتي شارك في كتابة السيناريو والحوار للكثير منها.

وحصل على العديد من الجوائز أبرزها قصته التي تحولت إلى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، توفى الكاتب إحسان عبد القدوس في 11 يناير 1990.

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