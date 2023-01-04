لماذا يزيد وجع المفاصل في فصل الشتاء؟، يعاني بعض الأفراد في فصل الشتاء من مشاكل في المفاصل ووجع في العظام، بسبب انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد.

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب آلام المفاصل في فصل الشتاء، سنعرض لكم بعض الأسباب بحسب استشاري جراحة العظام.

أسباب آلام المفاصل

يعاني كثيرون من مشاكل في المفاصل، وربما يشتكون من وجع في العظام، ويلقون باللائمة على البرد، لكن الدكتور مروان بولوذنين استشاري جراحة العظام، تحدث عن بعض الأسباب.

نفى يولوذنين أن يكون لفصل الشتاء أي تأثير مباشر على صحة المفاصل أو العظام، برغم أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بمزيد من التصلب في مفاصلهم خلال انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد قدم بعض النصائح للوقاية من آلام العظام والمفاصل خلال فصل الشتاء، منها ارتداء ملابس خفيفة متعددة الطبقات أفضل من ارتداء ملابس ثقيلة.

حيث يحافظ هذا الوضع على إبقائك دافئا، ويمنحك سهولة في حركة العظام والمفاصل، ولأولئك المصابين بالتهاب المفاصل، تعمل الحركة المستمرة والتمارين الخفيفة.

وتحسين تدفق الدم إلى المفاصل وتقليل الالتهاب ومنع التيبس، وستحافظ تمارين الإطالة يومياً على نعومة العظام ومرونتها.

ويعد النظام الغذائي المتوازن مهم جدًا لصحة عظامك ومفاصلك، فإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا صحياً، فلن تحتاج إلى أي مكملات غذائية.

والحفاظ على رطوبة جيدة للجسم عن طريق تناول المشروبات الساخنة التي تعطي إحساسًا بالدفء والراحة.

ويؤكد استشاري جراحة العظام، أن تعرض العظام والمفاصل للبرد الشديد لمدة طويلة يجعل السائل الزلالي الموجود في الركبة الممتص للصدمات أكثر سمكاً.

وذلك يعوق قدرته على الحركة، وبالتالي تيبس المفصل، كما تصبح الأعصاب أكثر حساسية في درجات الحرارة الباردة مما قد يؤدي إلى آلام المفاصل.

ويوضح بولوذنين أن تناول المشروبات الكحولية والتدخين يؤثران سلبًا على صحة العظام، ويجعلانها عرضة لتأثير برد الشتاء.

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عضة الصقيع

لحماية نفسك من عضة الصقيع، ابحث عن مكان يوفر الدفء لجسمك بعيداً عن الطقس البارد واجلس فيه، وقم بتدفئة كفيك بفركهما ليس عن طريق مصادر السخونة كالكمادات الساخنة، والمدفأة.

تخلص من أي ملابس مبتلة وارتداء الملابس الدافئة، المجوهرات التي ترتديها، مع شرب مشروبات دافئة إذا كنت تشعر بالجفاف.

فكر في تناول المسكنات، جرب المسكنات المتاحة دون وصفة طبية إذا كنت تشعر بالألم.

ودفِّئ المناطق المصابة بلسعة البرد برفق، بدرجة حرارة من 105 إلى 110 درجة فهرنهايت (من 40 إلى 43 درجة مئوية).

وفي حال لم يكن لديك ميزان حرارة، فاختبر الماء بوضع يدك غير المصابة أو كوعك فيها، وينبغي أن تشعر بأنه دافئة جدًا لا ساخنة.

اغمر هذه الأطراف لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتى يستعيد الجلد لونه الطبيعي أو يقل الشعور بالخدر فيه، أما بالنسبة للوجه أو الأذنين، فضع منشفة دافئة جافة.

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