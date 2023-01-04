إصابة جندي (إسرائيلي) خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين

أصيب جندي (إسرائيلي) بجروح، فجر اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات مع مقاومين في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز قلنديا في القدس، واعتقل الاحتلال 12 مواطنا في الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال أن جنديا أصيب خلال محاولة فلسطيني السيطرة على سلاحه خلال اقتحام بلدة قباطية.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع، خلال الاقتحام، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق خلال المواجهات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في البلدة طالت ثلاثة فلسطينيين.

وفي القدس، أطلق مقاومون النار نحو جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا شمال المدينة.

أما في الخليل، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كريسة بمدينة دورا.

واعتقلت قوات الاحتلال براق زعيم مشعطي من بلدة دير الحطب، ويزن الحبش وطارق الكوني بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

كما اعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله أبو وعر، ولطفي أبو الرب، ومروح ياسر خزيمية من بلدة قباطية في جنين.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال كل من: قسام زهير صمادعة، ومسعود زهير صمادعة، ومحمد الكنش من مخيم الجلزون، وصالح الماكن من دير أبو مشعل.

وفي طولكرم، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال كايد نايفة بعد اقتحام منزله في ضاحية شويكة ونقلته إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

أما في بيت لحم، اعتقل الاحتلال منير نسيم بلو بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

حرية نيوز