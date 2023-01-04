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أسقف "الإنجليكانية" بالقدس يندد باعتداء المستوطنين على مقبرة الكنيسة

مقبرة البروتستانتية في جبل صهيون.jpg
مقبرة البروتستانتية في جبل صهيون.jpg
سبورت سبورت

الرسالة نت - القدس المحتلة

ندد أسقف الكنيسة الإنجليكانية حسام نعوم، يوم الأربعاء، باعتداء المستوطنين على مقبرة الكنيسة في "جبل صهيون" بالقدس المحتلة، ونبش 30 قبرًا وتحطيمها.

وأوضح نعوم، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة "صفا"، أن كاميرات المراقبة داخل المقبرة كشفت اعتداء المستوطنين يوم الأحد الماضي على مقبرة البروتستانت في "جبل صهيون" بالقدس المحتلة، وتخريبها ونبشها بأيديهم.

وأكد أن اعتداء المستوطنين على المقبرة تسببت بخسائر كبيرة، إذ حطموا شواهد القبور والصلبان وعاثوا فسادًا بمحتويات المقبرة.

وتقع مقبرة البروتستانت بين بابي النبي داوود وواد الربابة ببلدة سلوان، وتضم قبورًا لشخصيات مسيحية بروتستانتية.

وهذه ليست حادثة الاعتداء الأولى للمستوطنين على المقابر الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275115

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