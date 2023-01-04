أرسلت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الصهيوني إيتمار بن جفير طالبت فيها بتسهيل ذبح "قربان الفصح" في المسجد الأقصى المبارك؛ معتبرة تشكيل حكومة يمينية حقيقية لأول مرة في تاريخ الاحتلال "فرصة ذهبية" لتحقيق هذه الطقوس في الأقصى.

وخاطبت الجماعة بن جفير بالقول: "بصفتك وزير الأمن الداخلي في (إسرائيل) الجديدة فيمكنك أن تتيح لنا هذه الفرصة لتقديم القربان بالتنسيق مع مختلف الأطراف وعلى رأسها الشرطة التي تقع تحت مسؤوليتك".

واعتبرت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" إن إمكانية تقديم القربان لتطهير الشعب اليهودي باتت متاحة لأول مرة منذ ألفي عام بفضل هذه الحكومة الجديدة.

وكانت هذه الجماعة المتطرفة التي يتزعمها المستوطن المتطرف رفائيل موريس قد عملت على تهريب القرابين إلى الأقصى على مدى السنوات العشر السابقة، ودعمت جهود محاكاته في محيط الأقصى.

كما سبق أن أعلنت عن تدريب عدد من متطرفيها على الاستعراب ليتخفوا بين المصلين في الأقصى.