لص يقرر السرقة ولكن الحظ لم يكن حليفه- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن سقوط لص حاول السرقة من أحد المنازل بمدينة طنطا.

وتصدر هاشتاج "الحظ العثر" مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حظ اللص الذي تعثر أثناء سرقة شقة بأحد العقارات بطنطا.

تفاصيل الحادثة

أصيب لص أمس الأربعاء، في العقد الثالث من العمر بكدمات وكسور إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته سرقة شقة بأحد العقارات بمدينة طنطا في محافظة الغربية المصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الغربية بلاغاً من الأهالي بالمنطقة أثناء وقوع الحادث في شارع الحلو بمدينة طنطا.

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان، إذ تبين أنه أثناء محاولة المذكور تسلق أحد العقارات لسرقة شقة بالطابق الرابع، سقطت في منور العقار.

وأصيب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الجامعة بطنطا لمحاولة إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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عقوبة السرقة

ووفق قانون العقوبات المصري وتحديداً المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات

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