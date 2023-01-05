حقيقة مشاركة رونالدو في مباراة النصر ضد الطائي اليوم، يتساءل محبي الرياضة عن حقيقة مشاركة رونالدو في مباراة النصر اليوم.

وأوضح المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بشأن إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة ضد الطائي والتي تقام اليوم لحساب الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

مشاركة رونالدو مباراة النصر

تقام اليوم الخميس 5 يناير 2023، مباراة النصر السعودي ضد الطائي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن جارسيا قرر عدم إشراك رونالدو في المباراة ضد الطائي وذلك لعدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وكذلك لعدم انسجامه مع لاعبي الفريق، حيث أن الدون خاض مرانا واحداً فقط مع ناديه الجديد.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي اتخذ هذا القرار على الرغم من تعرض اثنين من لاعبي النصر لإصابات وهم المهاجم الكاميروني فيسنينت أبو بكر والظهير الأسير غسيلان كونان.

روابط ذات صلة: الأمير هاري يوجه صفعة قوية للعائلة المالكة

حيث أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعبين لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة العضلية التي لحقت بهما في مواجهة نادي الخليج الماضية.

وأدى رونالدو مساء أمس الاربعاء أولى تدريباته في مقر النادي منذ حضوره إلى الرياض وتقديمه للوسائل الإعلام المحلية والعالمية وأنصار الفريق على ملعب مرسول بارك.

تشكيلة النصر ضد الطائي

ونشرت وسائل إعلام سعودية وعربية تشكيلة النصر ضد الطائي والتي من المتوقع أن يبدأ بها المدرب الفرنسي المباراة، سيكون حارس المرمى دافيد أوسبينا.

وخط الدفاع علي لاجامي، وألفارو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام، وخط الوسط عبدالله الخبيري، ولويس جوستافو، ومشاريبوف، عبد الرحمن غريب، وبيتي مارتنيز.

وخط الهجوم تاليسكا.

واستقر جارسيا على الثنائي علي لاجامي والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لتعويض غياب أبو بكر وكونان.

ومن المقرر رؤية كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء ، في وقت يأمل المشجعون أن يشارك في هذه المباراة وعدم الانتظار للمباريات المقبلة في دوري روشن السعودي.

أحد القنوات الناقلة

تردد قناة الرابعة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11678

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة 11747

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ 2/3

روابط ذات صلة: تعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد 2023