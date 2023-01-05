حماس تدعو لاستراتيجية إعلامية لمواجهة حكومة الاحتلال العنصرية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن التعامل الإعلامي الأمثل مع حكومة الاحتلال الجديدة يتطلب جهدا وطنيا وإعلاميا موحّدا لفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وقال قاسم خلال ندوة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمقره في مدينة غزة اليوم الخميس تحت عنوان "التعامل الإعلامي الأمثل مع حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية": "يجب أن نكون كفلسطينيين أمام عمل وطني موحّد في كل الساحات؛ كلما توحدنا نستطيع بناء استراتيجية إعلامية كي تكون أكثر تأثيرًا وفاعلية".

وشدّد على أهمية العمل من خلال فضح مخططات الاحتلال ومحاولات التهويد بالأقصى، قائلاً: "يجب أن نركز على الخطاب الإعلامي والحقوقي، ويحتاج ذلك إلى آلة إعلامية كبيرة تعمل في المجتمع الدولي، مؤكداً ضرورة فضح المعايير المزدوجة الذي يمارسها الإعلام الدولي بحق شعبنا.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الحركة وجميع الفصائل جاهزون للدخول في استراتيجية عمل إعلامي موحّد، وتوسيع نطاقها لتشمل كل فئات المجتمع بمن فيهم المجتمع المدني.