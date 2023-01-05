بالفيديو: (عرين الأسود) تنفذ سلسة عمليات إطلاق نار إحداها خارج نابلس

أعلنت (عرين الأسود)، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عمليات اطلاق نار استهدفت معسكر حوارة، وحاجز عورتا، وحاجز حوارة.

ونشرت (عرين الأسود) مقطع فيديو، يظهر استهداف المواقع المذكورة بصليات من الرصاص.

كما تبنت عملية إطلاق نار تجاه مستوطنات على طريق قلقيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ) صدق الله العظيم

سيوفنا دخرناها لقتل عدونا ،،،،، وإعزاز دين الله من كل خائب

سنأتيكم من كُل حدبٍ وصوبٍ ،،،،، وَسَتَرَوّْن صلياتنا من كل جانب.

بفضل الله تمكن مجاهدو العرين من استهداف مستوطنة براخا ونقطة مستوطنة كدوميم على طريق قلقيلية اليوم الخميس ٥/١/٢٠٢٢ وانسحب جُند العرين بسلام.

ونهنئ أخانا كريم يونس بالإفراج عنه من سجون الظُلام، ونقول إلى بن غفير إن محاولتك لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لن يمر مرور الكِرام، وإن زِدتُم زِدنا.

إخوتكم مجموعات عرين الأسود.