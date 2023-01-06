قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالجليل

قُتل المواطن شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، بالداخل المحتل، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى في الساعة 02:22 من فجر اليوم، الجمعة، بلاغا عن إصابتين في حادثة عنف بمحاذاة محطة وقود في مدخل قرية عبلين.

وأبلغ مسعفون ومضمدون عن رجل بدون علامات تدل على الحياة إثر إصابة مخترقة، وأقروا وفاته على الفور في المكان. كما قدموا العلاجات الأولية لرجل آخر (33 عاما)، حالته خطيرة، ونقلوه إلى مستشفى رمبام في حيفا".