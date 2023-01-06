عساف يطالب بتسليط الضوء على بيوت المعتقلين السياسيين في الضفة

طالب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة خليل عساف، بتسليط الضوء على بيوت المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

وقال عساف: "أتمنى على كل إعلامي حر التوجه إلى قرية برقين لتصوير الحالة الاجتماعية لبيت المعتقل السياسي مصطفى جرار ونشرها على حقيقتها".

وأضاف: "لعل وعسى أن يعلم حكام هذا الوطن أنهم أصبحوا مصدر قهر وإذلال لأسر فقيرة صابرة متعففة مناضلة ومظلومة".

وخلال الأيام الماضية اعتقل جهاز الأمن الوقائي 8 أسرى محررين من بلدة برقين في جنين، هم الشاب محمد حسين صبح شقيق الشهيد شامان صبح، وفراس أحمد أبو شادوف، ومحمود خالد صبح، ومحمد عيد جواد، ونادر لطفي مساد، وإيهاب نادر هندي، ومحمد أحمد مساد.

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، جريمة الاعتقال السياسي التي نفذتها أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية بحق 8 من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال في بلدة برقين في جنين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة إن اعتقال الأسرى المحررين، يمثل حالة من التواطؤ الواضح مع الاحتلال في سياساته القمعية بحق الأحرار من أبناء شعبنا.

وأهابت بكافة الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية والإنسانية وأبناء شعبنا بسرعة التدخل؛ والضغط بكافة السبل من أجل الإفراج الفوري عن أبنائنا المعتقلين لدى السلطة.