وقفة نصرةً للأقصى ورفضاً لاقتحامه شرق غزة

نظمت الدائرة الدعوية شرق غزة وشعبة التركمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساء اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الإصلاح بعنوان: "اقصانا لا هيكلهم يا قدس إنا قادمون"، كما افتتحت معرض معالم مقدسية .

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفضاً لموجات الاقتحام والاعتداءات بحق الأقصى وانتهاك قدسيته، من ضمنها " اقتحام بن غفير تصعيد خطير ينذر بحرب دينية" "يا قدس إنا قادمون "، "الأقصى خط أحمر ".

وأكد المتحدث في الوقفة أ. محمد البطنيحي، أنّ اقتحام بن غفير يشكل اعتداءً صارخاً وخطيراً على المسجد الأقصى، وأن شعبنا لن يقف عاجزاً أمام هذا الاعتداءات والاقتحامات.

وشارك في افتتاح معرض معالم مقدسية في باحة مسجد الإصلاح بحي الشجاعية كل من القيادي في حركة حماس م. هشام صرصور، م. ماهر أبوغنيمة، وسط حضور حشد من أهالي المنطقة حيث جرى استعراض أبرز معالم المسجد الأقصى والتعريف بها .