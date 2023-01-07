قناة عبرية: الثلاثي عباس والشيخ وفرج خارج قائمة العقوبات (الإسرائيلية)

ذكرت قناة ریشت كان العبرية، مساء الجمعة، أن العقوبات (الإسرائيلية) المنتظرة بحق كبار المسؤولين الفلسطينيين لن تشمل رئيس السلطة محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

وبحسب القناة، فإن (إسرائيل) أبلغت بالأمس السلطة الفلسطينية بقرارها بفرض عقوبات على كبار المسؤولين فيها، بسبب توجههم للأمم المتحدة.

ووفقًا للقناة، فإنه سيكون على رأس القائمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، والمسؤول زياد أبو عمر.

وأشارت إلى أن العقوبات ستتضمن منع أولئك المسؤولين من الدخول لمناطق فلسطيني الداخل المحتل.

المصدر: القدس