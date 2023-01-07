إطلاق نار على الاحتلال في جنين واستهداف موقع عسكري في الخليل

تصدى مقاومون فجر اليوم السبت لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، وأطلقوا وابلاً من الرصاص صوب الآليات العسكرية (الإسرائيلية).

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومحيط مخيمها من عدة محاور.

ورجحت المصادر قيام قوات الاحتلال بما يشبه المناورة، لاستدراج المقاومين لمناطق مفتوحة واستهدافهم.

ولم يبلغ عن أي اعتقالات أو مداهمات لمنازل المواطنين في جنين خلال الاقتحام الذي انتهى بانسحاب قوات الاحتلال.

وكان مقاومون قد أطلقوا النار بشكل كثيف صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين الليلة الماضية، وانسحبوا بسلام.

أما في الخليل، فتمكن الشباب الثائر من استهداف البرج العسكري لجيش الاحتلال مقابل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

وتسببت الزجاجات الحارقة باشتعال النار في جزء من البرج العسكري الذي يستخدمه الاحتلال لاستهداف أهالي المخيم والتضييق عليهم.

وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة الطور ومعسكر حوارة ومستوطنة "هار براخا" و"صرة" ومستوطنة "بركة" و"عورتا" و"المربعة" في نابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا وأوصرين.

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة "كدوميم"، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل.