وزارة الحج بالسعودية تثير الجدل بهذا القرار- التفاصيل

وزارة الحج تثير الجدل بهذا القرار- التفاصيل، تصدرت محركات البحث في الآونة الأخيرة اسم وزارة الحج والعمرة بعدما أصدرت فتوة بجواز العمرة للمرأة دون محرم.

وقالت الوزارة بشأن التسجيل للحج، إن التسجيل للحج فتح منذ وقت مبكر من خلال أربع باقات، ووضعت عدة اشتراطات من ضمنها.

جواز العمرة دون محرم

أكد نائب وزير الحج والعمرة بالسعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.

وتابع مشاط أن التسجيل للحج فتح منذ وقت مبكر من خلال أربع باقات، ووضعت عدة اشتراطات من ضمنها " عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.

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وكونه يمكن للمرأة أداء المناسك ضمن عصبة من النساء.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون على فترة واحدة وينتهي في حال نفدت جميع المقاعد.

وأوضح أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مفيدًا بأن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

آلية استعادة الأموال بعد #التقديم_على_الحج ودفع قيمة باقة الحج، قبل أو بعد صدور التصريح.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/A48NSlfRRR — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 6, 2023

ويُذكر أن أتاحت وزارة الحج والعمرة التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نسك.

وذلك من خلال أربع باقات بدأت بأسعار من 3 آلاف ريال كحد أدنى، و11 ألف ريال كحد أعلى، وجاءت أسعار الباقات كالتالي: ‏باقة1: 9,214 ريالاً، و‏باقة2: 7,037 ريالاً، و‏باقة3: 11,435 ريالاً، و‏باقة4: 3,465 ريالاً.

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