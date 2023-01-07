سبب وحيد يمنع برشلونة من إنجاز صفقة مهمة

اتخذ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قرارا حاسما بشأن الميركاتو الشتوي للفريق الكتالوني.

وظل البارسا لعدة أشهر يبحث عن لاعب وسط يخلف الإسباني سيرجيو بوسكيتس، المرشح للرحيل عن قلعة “كامب نو” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، كان الهدف الأول لتشافي وإدارة البلوجرانا في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن الوضع المالي الحالي لبرشلونة لا يسمح بدفع 60 مليون يورو لحسم الصفقة، لذلك اتخذ تشافي قرارا حاسما بعدم ضم لاعب وسط في الميركاتو الشتوي، والاعتماد على الهولندي فرينكي دي يونج، في هذا المركز.

وأوضحت الصحيفة أن خط وسط برشلونة ستكون خلال الفترة المقبلة من دي يونج وجافي وبيدري.

ومن المتوقع أن تركز إدارة برشلونة في الصيف المقبل، على ضم واحد من الثلاثي روبن نيفيس، ونجولو كانتي، وجورجينيو، حيث يعتمد الاختيار على الظروف الاقتصادية.