ريال مدريد يقدم 110 ملايين و3 مزايا لضم موهبة إنجلترا

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد يرفض الدخول في مزاد من أجل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند.



وارتبط جود بيلينجهام صاحب ال19 عاما، بعدد من الأندية في الفترة الماضية وعلى رأسها، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول وريال مدريد.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرك أنه لن يستطيع مطابقة العروض التي تقدمها الأندية الأكثر ثراء للتعاقد مع بيلينجهام.



ولفتت إلى أن النادي الأبيض كان يتجنب بشكل دائم الدخول في مزاد على ضم اللاعبين، موضحة أن إندريك وتشواميني، هما أقرب مثال للاعبين الذين رفضوا إغراءات مربحة أكثر من أجل ارتداء قميص الميرينجي.



وأضافت الصحيفة، أنه تم إبلاغ بيلينجهام بالفعل عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ريال مدريد من الناحية المالية، خصوصا أن النادي واضح بشأن الرواتب التي يدفعها للاعبيه وقيمة الصفقة والتي تستند لمعايير اقتصادية.



وتابعت "لن يكون هناك استثناءات من الناحية الرياضية، ما يمكن لريال مدريد أن يقدمه هو النجاح، التشكيلة التنافسية، المدرب المحترم والفائز، النادي منظم بشكل مثالي".



وأردفت "قد يكون سعر بيلينجهام مرتفعا لكن ريال مدريد يميل لأن يكون أكثر حرصا فيما يتعلق بأجور لاعبيه، في محاولة لموازنة فاتورة الرواتب".



وختمت "ريال مدريد لن يدخل في مزاد على بيلينجهام، حيث لن يقدم النادي الأبيض أكثر من 110 ملايين يورو بجانب بعض المتغيرات التي ستتبع الصفقة".