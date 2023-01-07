الصحة بغزة: الاحتلال يُمعن في منع إدخال الأجهزة الطبية

قال الوكيل المساعد في وزارة الصحة بغزة بسام الحمادين إن الاحتلال يُمعن في منعه للأجهزة الطبية خاصة أجهزة الأشعة التشيخصية، مشيراً إلى وجود نقص شديد في عدد الأجهزة بمستشفيات قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "هناك تهالك في عدة أجهزة طبية بسبب مرور الزمن عليها، والاحتلال يمنع دخول الأجهزة رغم أهميتها والحاجة الماسة لها".

وبين الحمادين أن الاحتلال أعلن مؤخرًا نيته السماح بإدخال بعض الأجهزة الطبية، لكن الواقع يؤكد أن القرار استهلاك إعلامي فقط، لأن الأجهزة التي يريد إدخالها مسموح مسبقًا توريدها دون الحاجة لتنسيق.

وأكد أن القائمة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال وتنوي السماح بإدخالها لا تحتوي على أجهزة الأشعة التي يحتاجها القطاع.

وشدد الحمادين على أن الاحتلال يمارس ضغطه على قطاع غزة بمنعه للأجهزة الطبية المهمة، وهذا الأمر سينعكس سلبًا على الوضع الصحي.

وتمنع سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) إدخال العديد من الأجهزة والمعدات الطبية، كأجهزة قسطرة القلب، والأشعة السينية التشخيصية، وقطع غيارها، ما يهدد حياة المرضى ويعيق عمل المنظومة الصحية بقطاع غزة.

إذاعة الأقصى المحلية