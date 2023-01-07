مرتضى منصور يعلن عن 5 قرارات عقب اجتماع إدارة الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإدارة، بعد الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الجمعة.

وقرر المجلس، بحس بيان صادر عن مرتضى منصور ـ اليوم السبت، التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة ضد اتحاد الكرة، كما تقرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص أخطاء التحكيم المتعمدة.

وقرر المجلس، بحسب البيان ذاته ـ التقدم بشكوى للشركة المتحدة ضد أحمد شوبير والمطالبة برحيله عن قناة أون تايم سبورتس.

وقرر مجلس إدارة الزمالك مطالبة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الزمالك على نفقة الاتحاد، بالإضافة إلى مطالبة الإدارة للاستماع للحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة في الدوري.