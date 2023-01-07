من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي؟، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية اسم كيفن مكارثي، بعد توليه منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وتساءل الكثيرون من هو كيفن مكارثي؟، الذي تولى منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد عضوية بالمجلس دامت أكثر من 16 سنة.

من هو كيفن مكارثي

ولد كيفن مكارثي في 26 يناير 1965، في بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، حيث لا يزال يقيم فيها رفقة زوجته جودي وطفليه كونور وميغان.

ونشأ في أسرة من الطبقة العاملة حيث عمل كيفن كمساعد رئيس الإطفاء، وهو حفيد مربي ماشية، في حي كوليدج هايتس في بيكرسفيلد، وهي مدينة كبيرة في جنوب وسط كاليفورنيا تهيمن عليها الزراعة.

وعاشت عائلة مكارثي في مقاطعة كيرن (حيث تقع بيكرسفيلد) لمدة أربعة أجيال.

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واتجه إلى عالم ريادة الأعمال وهو بالعمر الـ(20)، في عام 1984، بعد شراءه تذكرة يناصيب وفاز بمبلغ 5000 دولار.

ويُعتبر كيفن من الأشخاص اللذين عملوا بجد خلال حياتهم، ونجح في توظيف العديد من العمال في مطعمه الصغير بعد افتتاحه وهو بالعمر الـ(21).

ودرس في الدراسات العليا بجامعة ولاية كاليفورنيا، وأثناء وجوده هناك، تدرب مع عضو الكونغرس بيل توماس وأصبح فيما بعد عضوًا في فريق عمل عضو الكونغرس التابع لتوماس.

في عام 2000، فاز بأول انتخابات عامة له بصفته وصيا (Trustee) على منطقة كيرن، ثم في عام 2002، تم انتخابه لتمثيل المقاطعة 32 في جمعية ولاية كاليفورنيا.

ليصبح أول مشرع جديد وأول مشرع من مقاطعة كيرن يتولى هذا المنصب الأعلى في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا.

وعمل كيفن بها لخلق المزيد من الفرص للعاملين والشركات في كاليفورنيا ولتقليل عجز ميزانيتها.

Strong move by @GOPLeader to publicly commit to this list of investigations by the incoming House GOP Majority. We all obviously want to see follow through, but this is an aggressive list of investigations & exactly what conservatives want to see. FIGHT!https://t.co/jh3OqyMIGi — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 6, 2022

عدد أصوات كيفن مكارثي

وفاز مكارثي اليوم السبت 07 يناير 2023، على المرشح الديمقراطي حكيم حيفريز بعد أن أدلى ريان زينكي من ولاية مونتانا بصوته، مانحاً مكارثي الفوز الذي كان ينتظره منذ أيام.

ومن بين 428 صوتاً تم الإدلاء بها، حصل مكارثي على 216 صوتاً، فيما حصل جيفريز على 212 صوتاً.

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