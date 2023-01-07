إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

أصيب، مساء اليوم السبت، فتى برصاص الاحتلال، فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأوضح أنه أدى إلى إصابة فتى (16 عاماً) برصاصتين حي "توتو" في كلتا قدميه أطلقها أحد جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه ونقل من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانياً.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة جابت البلدة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز منذ عامين في ثلاجات الاحتلال.