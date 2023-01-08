بدون إنترنت.. واتس أب تُصدر تحديثاً جديداً بعد طول انتظار، اتاحت شركة "واتس أب" مع بداية العام الجديد خدمة طال انتظارها من قبل مستخدمي التطبيق، والأشخاص اللذين حُظر عندهم.

وأعلنت "واتس أب" عن تمكين المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة، مضيفتاً " عام جديد سعيد لكل من يستخدم واتساب".

التحديث الجديد لواتس أب

كشفت شركة "واتس أب" الخميس الماضي، عن دعم الوكيل “بروكسي” لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الوصول إلى التطبيق في حالة حظر الاتصال أو انقطاعه.

وأوضحت أن اختيار الاتصال عبر وكيل يُمكِّن المستخدمين من الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها متطوعون ومؤسسات من جميع أنحاء العالم مخصصة لمساعدة المستخدمين على التواصل بحرية.

ودعت واتساب القادرين على مساعدة الآخرين على الاتصال من خلال إنشاء وكيل للاتصال إلى المساهمة.

💡 معلومة #تقنية



💬 واتساب يبدأ بالعمل على ميزة جديدة لترحيل سجل المحادثات.



📌 يعمل #واتساب على خيار جديد "نقل الدردشة" سيسمح للمستخدمين بترحيل سجل الدردشة بسهولة من الهاتف إلى هواتفهم الجديدة مستقبلاً حتى لا يحتاجوا إلى نسخ سجل الدردشة احتياطيًا على Google Drive. pic.twitter.com/zrmfYXdDPb — المركز الشبابي الإعلامي (@ymcgaza) January 7, 2023

خصوصية واتس أب

وقالت شركة "واتس أب" بشأن الخصوصية إن أن الاتصال عبر الوكيل يحافظ على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي توفره الخدمة.

وأضافت أن ستظل رسائلك الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه.

وأوضحت أنها تكون غير مرئية لأي شخص بينهما، فلا الخوادم الوكيلة، ولا واتساب، ولا ميتا قادرة على رؤيتها، ويتوفر خيار الأمان الجديد الآن في قائمة الإعدادات بالتحديث الجديد.

روابط ذات صلة: من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي؟

وكيل واتس أب أندرويد

حذرت شركة "واتس أب" من استخدام الوكيل إلا في حال كنت غير قادر على الاتصال بواتساب، فقد يظهر عنوان IP الخاص بك لمقدم خدمة الوكيل، وهو ليس واتساب.

وأسفل التحذير يوجد خيار تعيين وكيل (Set Proxy) حيث يمكن للمستخدم إدخال عنوان الوكيل الذي لديه.

ثم أخيراً النقر على خيار الحفظ (Save) و ستظهر علامة تحقق خضراء إن كان الاتصال عبر الوكيل ناجحاً.

وإذا كان المستخدم غير قادر على إرسال أو استقبال رسائل واتساب باستخدام وكيل، ربما يكون محظور.

لذا يمكن النقر مطولاً على عنوان الوكيل المحظور لحذفه، ثم إدخال عنوان وكيل جديد للمحاولة مرة أخرى.

وكيل واتس أب آيفون

يمكن الوصول إلى الخيار من خلال الذهاب للإعدادات، ثم خيار التخزين والبيانات، ثم خيار الوكيل، ثم خيار استخدام الوكيل، ثم إدخال عنوان الوكيل فالنقر على خيار الحفظ للاتصال.

وبنفس آلية أجهزة الأندرويد.

روابط ذات صلة: تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة- جدول مباريات الأهلي شهر يناير 2023