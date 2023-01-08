رقم خيالي للزواج في مصر خلال 10 أيام.. تعرف على عدد حالات الزواج بمصر ، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية المعتمد في مصر الشيخ إسلام عامر عن أزمة كبيرة تواجه جميع الموظفين المصرح لهم على مستوى الجمهورية.

عدد حالات الزواج بمصر

وقال عامر إن الأزمة نشأت بعد شائعة انتشرت قبل أيام بأن نفقات الزفاف ستصل إلى 30 ألف جنيه بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضح رئيس نقابة الموظفين المدنيين في مصر، أن الأزمة تتمثل في الطلب المتزايد من الراغبين في الزواج لإصدار عقود "قسائم الزواج"، مضيفًا أنه تم إصدار 120 ألف عقد زواج في 10 أيام فقط.

وقال عامر، إن الوقت الحالي لا يعتبر موسم أعراس حيث تنتظر العائلات إجازة منتصف العام للاحتفال بزفاف أبنائها.

الزواج بمصر

ولفت نقيب المأذونين المصري إلى أن وزارة العدل عدلت عدد عقود الزواج في الدفاتر التي تسلمها إلى المأذون، بعد القبض على منتحل صفة مأذون، وأصبح كل دفتر يحتوي على 8 عقود فقط لحوكمة الأمر.

وأضاف أن تصديق بعض المواطنين للشائعة، دفعهم إلى تحرير عقود زواج في الوقت الحالي.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم ياسر قريش، إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك.

النيابة العامة المصرية

وأوضحت النيابة العامة المصرية أن المتهم أجرى أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونا شرعيا -على خلاف الحقيقة- تحرير عقود زواج وإشهادات طلاق.

فضلا عن نشره بسوء قصد أخبارا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم والتصرف فيها استقلالا.