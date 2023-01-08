جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والتي نشهد فيها العديد من البطولات.

جدول مباريات اليوم

حيث نبدأ بالمباراة الأهم في الدوري الإسباني والتي تجمع متصدر برشلونة متصدر الطاولة والتي تتطلع إلى توسيع الفجوة بينه.

وصيف البطل ريال مدريد، أمام أتلتيكو مدريد الرابع، في مباراة قوية ومهمة للغاية.

وفي الدوري الإيطالي، حيث يتأجج الحماس، خاصة في السنوات الأخيرة من تعدد المنافسين على لقب الدوري.

نشهد مباراة مثيرة بين ميلان بطل النسخة السابقة من الدوري الإيطالي، الذي يواصل نابولي، ضد روم الذين يسعون جاهدين للوصول إلى دوري أبطال أوروبا تحت قيادة "سبيشال وان" جوزيه مورينيو.

بينما يحاول نابولي الحفاظ على الفجوة بينه وبين الروسونيري من خلال إحضار مباراة سامبدوريا إلى نفس اليوم الأحد 8 يناير 2023.

ومن ناحية أخرى لا تقل قوة وممتعة، سنشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بعد. آخر مواجهة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز بها المواطنون، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

ألميريا - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1

رايو فاييكانو -ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1

إشبيلية - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

لاتسيو - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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سامبدوريا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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ميلان - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 3 (دور الـ64)

كارديف سيتي - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا - ستيفيناج بوروه 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الـ12

البنك الأهلي - أسوان 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 2

حرس الحدود - الإسماعيلي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1

سموحة - فاركو 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

طلائع الجيش - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2