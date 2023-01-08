تظاهر الآلاف من (الإسرائيليين)، مساء السبت، في "تل أبيب"، ضد الحكومة الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التظاهرة التي جرت في ساحة هبيما، شارك فيها أعضاء كنيست من المعارضة وخاصة من اليسار والأحزاب العربية مثل أيمن عودة، وكذلك شخصيات سياسية سابقة مثل تسيبي ليفني التي خدمت كوزيرة للخارجية في سنوات سابقة.

واحتج (الإسرائيليون) على الإصلاحات التي يسعى لها وزير القضاء ياريف ليفين في النظام القضائي بهدف تعزيز عمل حكومة نتنياهو التي يتهم بعض وزرائها ومن بينهم رئيسها بنفسه لاتهامات في قضايا أمام المحاكم.

وردد المشاركون في التظاهرة العديد من الهتافات منها "التحريض يبدأ في أروقة الحكومة .. نتنياهو خطير وفاسد".

وأغلقت الشرطة (الإسرائيلية) جميع الشوارع المؤدية إلى الساحة ما تسبب باختناقات مرورية.

المصدر: القدس