بن غفير يلغي أي لقاءات لأعضاء كنيست عرب مع الأسرى الفلسطينيين

ذكرت قناة 12 العبرية، صباح الأحد، أن ما يسمى وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفيرـ، ألغى إجراء متبع منذ سنوات طويلة بمنع أعضاء كنيست من لقاء أسرى فلسطينيين داخل السجون.

ويستهدف القرار أعضاء الكنيست العرب الذين كانوا يلتقون ببعض قادة الأسرى داخل السجون خاصة في أوقات الإضرابات ومحاولات التوسط للوصول لحلول لقضاياهم.

وبحسب عميت سيغال المراسل السياسي لقناة 12 العبرية، فإن بن غفير كتب في رسالته لرئيس الكنيست أمير أوحانا، إن مثل هذه الاجتماعات تشجع على التحريض والترويج للدعاية "الإرهابية". وفق وصفه.