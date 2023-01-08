كتلة الصحفي تدين هجوم السلطة على الصحفييَن المسحال والأطرش

قالت كتلة الصحفي الفلسطيني إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تقوم عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بالهجوم على الصحفييَن تامر المسحال ومحمد الأطرش على خلفية التحقيق الأخير الذي تحدث عن المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة ودور السلطة في ملاحقتهم وذلك خلال برنامج "ما خفي أعظم" الذي تعرضه قناة الجزيرة.

وأضافت الكتلة في بيان لها، اليوم الأحد، "بات من الواضح أن الحملة التي تقودها السلطة عبر جهاز مخابراتها ومن خلال صفحات فتحاوية ممنهجة تستهدف برنامج ما خفي أعظم وتنال من شخصية الصحفي تامر المسحال وكذلك الصحفي محمد الأطرش - مدير الشركة المنفذة للبرنامج في الضفة-".

وتابعت: "إزاء ذلك تستنكر كتلة الصحفي الفلسطيني استهداف الصحفييَن المسحال والأطرش وتؤكد خطورة الحملة التي تسعى لاتهامهم بالعمالة وتسليم المقاومين، التي تأتي متزامنة مع استمرار سياسة الملاحقة والاعتقال للصحفيين من قبل السلطة بالضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية".

وحملت كتلة الصحفي السلطة كل المسئولية عن أي ضرر قد يلحق بالصحفيين المسحال والأطرش، وتدعو لمحاسبة جميع المسئولين عن حملة التحريض التي تمارس بحقهم، ونؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا بجانبهم ودعم كل المسارات القانونية التي تسعى للدفاع عنهم.

وتقدمت بكل الشكر والعرفان لجميع الجهود الصحفية الداعمة لمشروع المقاومة الفلسطينية في كل ساحات الوطن وخارجه ونقدم دعمنا الكامل لكل صوت وكلمة وصورة والتي تشكل تقدماً في مسار النضال الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية لحماية الصحفيين وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحقهم داخل فلسطين وخارجها، وتفعيل قوانين الإدانة لكل الساعين لملاحقة الصحفيين وطمس الحقيقة.