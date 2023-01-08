تحذير من تردي الحالة الصحية للمعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية

حذر مصطفى شتات، محامي المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية، من تردي الحالة الصحية لمصعب اشتية، بعد الرسالة المسربة له في برنامج "ما خفي أعظم".

وأعرب شتات عن قلقه الشديد من الحالة الصحية المتردية للمطارد اشتية، مجددًا التأكيد على المطالبة بضرورة الإفراج عنه، بعد الحصول على قرار بالإفراج عنه منذ أكتوبر الماضي.

وكشف تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، مساء الجمعة، رسالة مسربة من "اشتية"، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.

وخلال رسالة اشتية، تحدث عن ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها، وصدمته باستشهاد رفيقه في "عرين الأسود" وديع الحوح بعد 4 أيام من استشهاده.