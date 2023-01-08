تعرف على رسوم تأشيرة قطر والدول المسموح لها الدخول دون تأشيرة، يتساءل العديد من الأفراد عن الدول المسموح لها بدخول دولة قطر، بدون فيزة حيث يتوقع أن تصبح دولة جاذبة للسياح خاصة بعد مونديال قطر 2022.

وتُعتبر دولة قطر من الدول العربية التي تسعى إلى تطبيق قوانين من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

دون تأشيرة للدخول لقطر

تعمل الحكومة القطرية على تقسيم بعض الدول إلى قسمين حيث يتطلب القسم الأول إعداداً مسبقاً من أجل الحصول على تأشيرة مجانية عند الوصول إلى قطر في غضون 90 يومًا من الوصول.

وفيما يلي قائمة بالدول المسموح لها بدخول قطر بدون تأشيرة النمسا، بلجيكا، جزر البهاما، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، التشيكية.

بالإضافة إلى دولة إستونيا، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين.

ودولة ليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسيشيل، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وديك رومي.

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يتطلب تأشيرة لدخول قطر

أما القسم الثاني وعادةً ما تكون مدة التأشيرة 30 يومًا فقط، ونقدم أدناه قائمة بالدول التي تتطلب تأشيرة لدخول قطر.

الأرجنتين، وأندورا، وأستراليا، وبيلاروسيا، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وكندا، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، والأكوادور، بنما.

وكوستا ريكا، وجورجيا، وبريتانيا، وغيانا، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، واليابان، وكازاخستان، ولبنان، وكوبا.

ما كنت من المهتمين بكرة القدم ولا أشاهد إلا القليل من المباريات

يبدو أن أجواء #مونديال_قطر_2022 أحدث تغييرا لدى

وادركت أن كرة القدم (أم الرياضات)

هناك متعة و حماس وتحدٍ

يخلق بهجة في عالم أحوج ما يكون فيه الانسان الى البهجة

أجد نفسي مسمرا أمام التلفزيون لمتابعة #البصره_خليجي25 — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) January 8, 2023

ومقدونيا، وماليزيا، وجزر المالديف، والمكسيك، ومولدوفا، وموناكو، ونيوزيلاندا، وباراغواي، وبيرو وروسيا، وسان مارينو، وسنغافورة.

وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وسورينام، وأذربيجان، وتايلاند، وأوكرانيا، وأمريكا، وأوروغواي، وفنزويلا، والفاتيكان.

أنواع تأشيرة الدخول لقطر

أعلنت وزارة الخارجية وبالتعاون مع حكومة دولة قطر عن مجموعة من التأشيرات للأفراد والزوار الراغبين في زيارة دولة قطر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، وفيما يلي قائمة التأشيرات وقائمة الأسعار.

إذا كانت نوع التأشيرة تأشيرة رجال أعمال يبلغ سعرها 200 ريال قطري، أما إذا كانت تأشيرة سياحية يبلغ سعرها 100 ريال قطري، وتأشيرات سكان دول مجلس التعاون 100 ريال.

وتأشيرات لمرافقة مواطني دول الخليج 100 ريال قطري، وتأشيرات العبور 100 ريال قطري ، والتأشيرات السياحية المشتركة "قطر وعمان" 100 ريال قطري.

رابط الدخول إلى المنصة الرسمية لتأشيرة قطر "اضغط هنا".

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