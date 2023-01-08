حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط حطام قمر صناعي تم إطلاقه عام 1984، في غضون 24 ساعة.

وكانت قد أطلقت وكالة ناسا قمر صناعي عام 1984، ويزن حوالي 2450 كيلو غراماً، وقد تكون فرصة سقوطها اليوم أو خلال 24 ساعة.

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حقيقة سقوط قمر صناعي

قالت وكالة ناسا يوم الجمعة الماضي، إن فرصة سقوط الحطام على أي شخص منخفضة للغاية.

وتابعت ناسا أن معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغرامًا) سيحترق عند إعادة الدخول.

وأوضحت لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.

وقدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400.

ومن المتوقع أن يسقط القمر الصناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع.

قمر ميزانية إشعاع الأرض

أطلق القمر الصناعي قمر ميزانية إشعاع الأرض عام 1984، على متن مكوك الفضاء تشالنجر، على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين.

إلا أن القمر الصناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.

وأطلقت أول امرأة أمريكية في الفضاء، سالي رايد، القمر الصناعي في المدار باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.

وكانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت في عام 2012.

وشهدت نفس المهمة أيضًا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أمريكية: كاثرين سوليفان.

و كانت هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معًا.

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