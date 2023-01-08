الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح

حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح
حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح
سبورت سبورت

الرسالة نت

حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط حطام قمر صناعي تم إطلاقه عام 1984، في غضون 24 ساعة.

وكانت قد أطلقت وكالة ناسا قمر صناعي عام 1984، ويزن حوالي 2450 كيلو غراماً، وقد تكون فرصة سقوطها اليوم أو خلال 24 ساعة.

 

روابط ذات صلة: حقيقة تفاوض نادي الهلال السعودي مع زين الدين زيدان

 

حقيقة سقوط قمر صناعي

قالت وكالة ناسا يوم الجمعة الماضي، إن فرصة سقوط الحطام على أي شخص منخفضة للغاية.

وتابعت ناسا أن معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغرامًا) سيحترق عند إعادة الدخول.

وأوضحت لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.

وقدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400.

ومن المتوقع أن يسقط القمر الصناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع.

 

قمر ميزانية إشعاع الأرض

أطلق القمر الصناعي قمر ميزانية إشعاع الأرض عام 1984، على متن مكوك الفضاء تشالنجر، على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين.

إلا أن القمر الصناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.

وأطلقت أول امرأة أمريكية في الفضاء، سالي رايد، القمر الصناعي في المدار باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.

وكانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت في عام 2012.

وشهدت نفس المهمة أيضًا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أمريكية: كاثرين سوليفان.

و كانت هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معًا.

 

روابط ذات صلة: تعرف على رسوم تأشيرة قطر والدول المسموح لها الدخول دون تأشيرة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275349

كلمات مفتاحية

القمر الصناعي حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة- ناسا توضح حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض الليلة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض حقيقة سقوط حطام قمر صناعي على الأرض سقوط حطام قمر صناعي تم إطلاقه عام 1984 قمر صناعي عام 1984 قمر صناعي قديم تابع لناسا يسقط من السماء حقيقة سقوط قمر صناعي وكالة ناسا قمر ميزانية إشعاع الأرض مكوك الفضاء تشالنجر سقوط قمر صناعي على الأرض موعد سقوط القمر الصناعي على الأرض أين سيسقط القمر الصناعي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.