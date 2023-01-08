تطبيق تقنية جديدة في كأس السوبر الإسباني

ستظهر تقنية التسلل شبه الآلية، في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وتشارك 4 فرق في بطولة كأس السوبر الإسباني، هم: ريال مدريد، فالنسيا، ريال بيتيس وبرشلونة.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيُطبق تقنية التسلل شبه الآلية، في الـ3 مباريات التي ستُلعب في البطولة.

وظهرت تقنية التسلل شبه الآلية، حديثاً خلال بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكان آخرها في كأس العالم 2022، كما تطبق التقنية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تقنية التسلل شبه الآلية هي تقنية تستخدم في الملاعب لمساعدة الحكام على اكتشاف التسلل في غضون ثوان، باستخدام العديد من الكاميرات والتقنيات المتطورة التي تتواجد في الملاعب.

وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في نصف النهائي الأول، بينما يلعب نادي برشلونة مع ريال بيتيس في نصف النهائي الثاني.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، ستقام يوم الأحد المقبل 15 يناير.