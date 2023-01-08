المدلل يدعو السلطة للتوقف عن نهج الإعتقال السياسي

دعا أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سلطة فتح، للتوقف عن نهج الاعتقال السياسي ضد أبناء شعبنا.

ووصف المدلل اعتقالات السلطة، في تصريح صحفي مساء الأحد، بوصمة العار على جبينها، كونه يخدم الاحتلال.

وطالب السلطة بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه شعبنا والتحلل من التنسيق الأمني.

وصعدت أجهزة السلطة الأمنية خلال الفترة الماضية، من اعتقالاتها السياسية، التي طالب المقاومين، والطلاب، والمنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

بينما، تواصل اعتقال المقاوم مصعب اشتية، الذي أظهرت صورة جديدة له من سجونها، تدهور وضعه الصحي نتيجة ظروف اعتقاله.