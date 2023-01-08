"دفاع العراقيب" للرسالة: نضالنا بالنقب مستمر ولم يتوقف لحظة ‏

قال عزيز صياح الطوري،‏ عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب بالنقب، إنّ نضال أهل النقب ‏لم يتوقف للحظة‎ ضد الهدم الدائم للقرى غير المعترف بها من سلطات الاحتلال. ‏

وذكر الطوري لـ"الرسالة نت" أن منطقة العراقيب وهي إحدى المناطق غير المعترف بها، وتقع في ‏الوسط بين رهط وبئر السبع، تعرضت للهدم لأكثر من 211 مرةّ، ويقطنها قرابة 22 عائلة بعدد ‏مئة شخص تقريبا. ‏

وأوضح أن حكومات الاحتلال لا تطرح بدائل، "هي فقط تمارس الخراب والدمار والاستيلاء على ‏الأرض، دون بديل".‏

وبيّن الطوري أن الهدف من عمليات الهدم مصادرة الأرض ومنع السكان من أي بناء، ودفعهم ‏للرحيل القسري على قاعدة البحث عن سكن في مناطق خارج البلاد، وهذا مُحال، وفق تعبيره. ‏

وفي يناير/2022 اندلعت "هبة النقب" بعد قرار (إسرائيلي) يقضي بتنفيذ مشروع تشجير أراضي ‏النقب، بحجة تشجيرها أو تحويلها إلى محمية طبيعية؛ واندلعت على إثرها مسيرات غاضبة أصيب ‏فيها العشرات من المواطنين. ‏

وتبلغ مساحة النقب 14 ألف كيلو متر مربع تقريباً، أي ما يعادل 52% من مساحة فلسطين ‏البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، وتُعد صحراء النقب الممر الطبيعي بين آسيا وإفريقيا ونقطة ‏العبور الجنوبية من فلسطين بين المشرق والمغرب العربيين.‏